الفاشينستا البحرينية زينب العلوان تكشف عن دخلها الشهري الضخم وتفاصيل إنفاقها الفاخر!

أفصحت الفاشينستا البحرينية زينب العلوان عن حجم دخلها الشهري الهائل خلال تصريحات صحفية مثيرة للجدل. وأكدت العلوان أن دخلها الشهري يبلغ حوالي 100 ألف دينار كويتي، وهو ما يعادل أكثر من مليون ريال.
وأشارت العلوان إلى أن إحدى الساعات التي ترتديها تبلغ قيمتها حوالي 135 ألف دينار كويتي، ما يعادل نحو 1.5 مليون ريال سعودي. وهذا يعكس طراز حياة فاخر يتمتع به العلوان. وأثارت هذه التصريحات اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين يتساءلون عن مصدر دخل العلوان وطبيعة نشاطاتها المالية.
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