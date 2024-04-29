اتهمها شيخ أزهري بـ”الزنا”.. ميار الببلاوي تنهار بالبكاء في بث مباشر| شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 02:18 صباحاً - علقت الممثلة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي على تصريحات الأزهري محمد أبوبكر بعد ظهورها في برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة.

ولم تتمالك ميار الببلاوي دموعها في بث مباشر عبر حسابها على “إنستجرام“، وقالت: “انتهيت من تصوير برنامجي وذهبت مع صديقتي إلى قناة معينة، وهناك فوجئت بالشيخ الفاضل”.

إنهيار ميار الببلاوي بعد اتهامها من أحد الشيوخ بزواج المحلل

وأضافت: “أحتسبه من الشيوخ الأجلاء، لكن سبحان الله يمكن نزغ شيطان أو فتنة أو حديث نفس، لأن ربنا بيقول (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، فما بالكم أن من تحدث عني شيخ جليل”

واعتبرت أن الشيخ محمد أبو بكر “خاض في عرضها وشرفها”، مضيفة: “أول ما شيخنا الجليل رآني قال لي: (أنتِ جيالي علشان حطيتك على المرجيحة امبارح)، فتبينت حديثه، فقال: (أصل امبارح كنت جاي عليكِي جامد)، فرديت: شرف ليّ وأنت عمرك ما هتظلمني ونحسبك على خير”.

وواصلت: “الشيخ الفاضيل قالي لي: (اللي أنتي قولتيه مع بسمة)، لكن ما حدش فكر أنه معمول مونتاج علشان يطلع ترند ونص الكلام مقصوص من الفيديو، ولما شفت الفيديو لقيته متكلم عني وحش وخاض في عرضي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، أنا سبت التمثيل وكل حاجة وبشتغل في برنامجي، وبين صلاتي وبيتي وتربية ابني ومش عايشة ومش بخرج من بيتي إلا لو شغلي، يعني ادفن نفسي مع أمي!”.

وفور انتهائها من ردها على الشيخ، قامت ميار الببلاوي بحذف البث المباشر الذي وصفته بـ”أهم بث في حياتها”.

الثالثة حاسمة وفاصلة

وكان الداعية الشيخ محمد أبو بكر قد قال في تصريحات له: إن الخطب والبرامج الدينية يمكن أن تعمل ساعات طويلة، لكن ساعة واحدة من فيلم يمكن أن يهدم قيم أمة لمدة 30 عاما قادمة.

وأضاف العالم الأزهري: مكنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن أنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة ولجأوا للمحلل، فهي أعادت للذاكرة فيلما سينمائيا كان يتناول ظاهرة المحلل، الأمر الذي جعل البعض يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة.

وتابع الداعية قائلا: إبراء لذمتي، الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلا وموضوعا، كلامها لا يمت للدين بصلة، موضحًا: ربنا جعل الطلاق 3 مرات وليس 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة.

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