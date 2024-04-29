حررت محضراً ضدّه.. عودة الأزمات بين علا غانم وطليقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة علا غانم عن تجدّد أزماتها مع طليقها، بعدما اكتشفت أنه أجّر الفيلا الخاصة بها لشركة من أجل تصوير إعلانات فيها بدون علمها.

وقالت علا في تصريحات صحفية: “لن أسكت على حقي، وبالفعل حررت محضراً ضد طليقي بعد اكتشافي الأمر، وللأسف هو مستمر في إيذائي رغم أننا انفصلنا، وحسبي الله ونِعم الوكيل”. وتابعت: “يستغل بيتي ويكسب أموالاً كثيرة من تأجيره، خاصة أنني لا أقيم في منزلي منذ أكثر من عام، وهذا الأمر أحزنني جداً، ولكني سوف آخذ حقي منه”.

وكانت علا غانم قد حصلت على حكم من المحكمة الاقتصادية ببراءتها من تُهمة الاعتداء على طليقها بالسبّ والقذف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنها ستستمر في رفع الدعاوى القضائية ضد طليقها حتى تأخذ كل حقوقها منه.

وقالت علا في تصريح سابق لـ”لها”، إنها واثقة في قرارات القضاء المصري الشريف، وصدور قرار المحكمة ببراءتها دليل على أنها المجني عليها وليس الجانية.

وتابعت أنها لم تكن متهمة في شيء، لذلك لجأت إلى القضاء لاسترجاع حقوقها، قائلةً: “القضاء حكم لي بتعويضات من طليقي وتغريمه 20 ألف جنيه، لكن أنا التي تضررت أكثر من كل الجوانب مقابل التعويضات”.

واستغاثت علا غانم بالقضاء لاسترجاع باقي حقوقها حيث إنها أُخرجت من شقتها بملابس المنزل فقط على حد قولها، موضحةً: “أنا لي حقوق وأطالب القضاء بأن يردّها لي، لي بيتي، ذهبي وذهب أمي وغيرها الكثير، كل متعلقاتي أُُخذت من بيتي وخرجت منه بالملابس التي أرتديها، فأنا لي حقوق وواثقة بأن القضاء سيعيدها لي”.