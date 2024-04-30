شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تشيد بمستوى الأعمال المشاركة فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة كندة علوش كعضو في لجنة تحكيم المسابقة الدولية في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وكانت كندة قد عبرت عن سعادتها بمستوى الأعمال التي شاهدتها في المهرجان وبالمشاركة في مثل هذه الفعالية التي تدعم هذه النوعية من الأفلام.

كندة تتشارك عضوية اللجنة مع المخرجة الفلسطينية نجوى نجار والمنتجة الأردنية نادية عليوات والمخرجة المصرية كوثر يونس والناقد التونسية ليلة بلرحومة.

جدير بالذكر أن كندة شاركت من قبل في عضوية لجان التحكيم سواء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في عدة دورات وأيضا شاركت في لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي والإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط والقاهرة الدولي للفيلم القصير والأقصر للسينما الأفريقية والعديد من المهرجانات.