انتحال هوية شخص تعرفه .. كيف تتجنب أساليب النصب الإلكترونية

الشارقة - اميمة ياسر - كثرت فى الآونة الأخيرة عمليات سرقة المعلومات الشخصية أو الاستيلاء على حسابات المواطنين على الإنترنت باستخدام رسائل أو إعلانات أو مواقع إلكترونية أو رسائل إلكترونية مخادعة تبدو مشابهة للمواقع الإلكترونية التي تستخدمها عادةً، أو كأنها واردة من المصرف الذي تتعامل معه وتطلب معلومات خاصة حول حسابك المصرفي.

وتلك العملية أطلق عليها خبراء الأمن المعلوماتي عملية التصيد الاحتيالى.. فى السطور التالية نتعرف على صور وأساليب المخادعون عبر الإنترنت، وكذلك وسائل تجنب الوقوع فريسة لهؤلاء المخادعين.

ماهي صور وأساليب التي يستخدمها المخادعون؟

قد يستغلّ المخادعون حسن نيّة المستخدمين من خلال التستّر تحت صفة الرسائل الشرعية. وبالإضافة إلى الرسائل الإلكترونية، قد يلجأ المخادعون أيضًا إلى استخدام الرسائل النصية والمكالمات المُبرمَجة والمواقع الإلكترونية المريبة لخداعك، مثل:

ـ طلب معلومات شخصية أو مالية.

ـ تطلب منك النقر على روابط أو تنزيل البرامج.

ـ انتحال هوية مؤسسة موثوق بها، مثل المصرف الذي تتعامل معه أو موقع التواصل الاجتماعي الذي تستخدمه أو مكان عملك .

ـ انتحال هوية شخص تعرفه، مثل فرد من العائلة أو صديق أو زميل عمل.

كيف تتجنب التصيد الاحتيالي؟

لتجنب الطلبات والرسائل المخادعة، اتّبِع النصائح التالية.

1ـ الانتباه إلى التحذيرات الواردة من Google

2ـ عدم الرد على طلبات الحصول على معلومات خاصة.

3ـ عدم إدخال كلمة المرور بعد النقر على رابط في رسالة.

4 ـ توخي الحذر من الرسائل التي تبدو عاجلة أو الرائعة بشكل مبالغ فيه.

5ـ التروّي والتفكير قبل النقر.

6ـ التحقق دائمًا من عناوين URL أو الروابط المريبة، احذر النقر على الروابط المريبة وتحقَّق جيدًا من عنوان URL من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق الرابط أو الضغط مع الاستمرار على نص العنوان في الأجهزة الجوّالة، وذلك لضمان صحة الموقع الإلكتروني أو التطبيق وتأكّد أيضًا من أنّ عنوان URL يبدأ بالحروف https.

7ـ الحذر من محاولات انتحال الهوية: قد ينتحل المخادعون هوية مؤسسات شرعية كالمؤسسات الحكومية أو غير الربحية. لذلك يُرجى توخي الحذر دائمًا عند قراءة الرسائل الواردة من شخص يدّعي أنّه مصدر موثوق به.

8ـ توخّي الحذر من عمليات الخداع على البريد الإلكتروني أو طلبات المعلومات الشخصية.

9 ـ التحقُّق جيدًا من الملفات قبل تنزيلها: تحدث بعض هجمات التصيّد الاحتيالي المعقّدة من خلال مستندات ومرفقات بتنسيق PDF مصابة بفيروسات. إذا صادفت مرفقًا مريبًا، استخدِم Chrome أو Google Drive لفتحه. وسنفحص الملف تلقائيًا وسنرسل إليك تحذيرًا في حال رصد أي فيروسات.