ارتفاع في معدلات الرطوبة .. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر من جديد

الشارقة - اميمة ياسر - قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه اليوم الاثنين سيشهد موجة جديدة من الارتفاع في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 2 إلي 3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى يصاحبها ارتفاع في معدلات الرطوبة لتتراواح بين 75% إلي 80%، وتزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلي 3 درجة.

حيث يسود اليوم بحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الانحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو معتدل على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوبها.

نشاط الرياح

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن هناك نشاطا للرياح على كافة الانحاء الاخرى على فترات متباعدة من اليوم.



الطقس وحركة الملاحة البحرية

وفيما يتعلق بحركة الملاحة.. قالت الأرصاد إن حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 1,5 :2 متر.. السطحية شمالية شرقية.



درجات الحرارة الإثنين

القاهرة العظمى 37 الصغرى 25

العاصمة الإدارية العظمى 37 الصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23

العلمين الجديدة العظمى 32 والصغرى 22

مطروح العظمى 30 الصغرى 23

شرم الشيخ العظمى 41 ، الصغرى 30

الغردقة العظمى 39، الصغرى 30

أسيوط العظمى 39، الصغرى 25

سوهاج العظمى 40 الصغرى 26

قنا العظمى 41 الصغرى 28

الأقصر العظمى 42 الصغرى 28

أسوان العظمى 43 الصغرى 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على باقي انحاء البلاد: