سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر الذهب اليوم الإثنين، استقرارا بالسوق المحلية في مصر، في بداية التعاملات الصباحية، بالتزامن مع بدء تداول أولي جلسات التداول في البورصة العالمية للذهب.

جرام الذهب بكام في محلات الصاغة النهاردة

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الإثنين في محلات الصاغة كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 تداول عند 3606جنيهات للبيع، و 3594 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 وصل إلى 3155 جنيها للبيع، و 3145 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل حوالي 2704 جنيهات للبيع، و 2696 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14 بلغ نحو 2109 جنيهات للبيع، و2103 جنيهات للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين

سعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين يأتي وفق سعر الجرام حسب العيار مضافا له المصنعية والتي تقدر بنحو 10% كحد أقصى.

وتختلف المصنعية من محل ذهب إلى آخر وحسب المحافظة ونوع الذهب أيضا فهناك الذهب الإيطالي والهندي والسويسري والمصري به عدد كبير من الشركات التي تتنافس فيما بينها على عرض موديلات جديدة ومختلفة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25240 جنيها بيع إلي المستهلك وزن 8 جرامات عيار 21 ذهب صافي، قبل إضافة الضريبة أو الدمغة والمصنعية، بينما بلغ نحو 25160 جنيها في حالة الشراء من المستهلك.