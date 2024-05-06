مايا دياب تفاجئ الجميع بهذه الخطوة.. فريق عملها لم يكن يعلم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة اللبنانية مايا دياب فريق عملها بنشر صور جديدة لها التقطتها على طريقة السيلفي وقررت نشرها بنفسها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” دون أن تبلغ أحداً منهم، فعلّقت قائلةً: “الآن سيتلقى فريقي على وسائل التواصل الاجتماعي إشعارًا بنشر صور على حسابي.. سأكون أنا التي تنشر”.

وتابعت قائلةً: “مين مفكرين حالن هيدا حسابي انا بحب ذكّرن… و من مايا اجمل تهاني ييييييييي ودّولا”.

المفاجأة لم تقتصر على فريق عمل مايا دياب فحسب، بل شملت المتابعين، إذ ظهرت مايا بـ”لوك” جديد وشعر أسود بعد أن كانت تعتمد اللونين البني والأشقر في الفترة الأخيرة.

وحققت صور مايا دياب تفاعلًا كبيراً من محبيها، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بـ”اللوك” الجديد وبحضورها المحبّب دائماً.

الجدير ذكره أن مايا دياب طرحت مؤخراً أغنية “عروس” المخصصة للأعراس، وتحظى الأغنية بإعجاب كبير من الجمهور منذ صدورها عبر المواقع الموسيقية، إذ يحتلّ فيديو الأغنية مراتب متقدّمة في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” محققاً أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد 10 أيام فقط من صدوره.

أغنية “عروس” من كلمات منير بو عساف الحان وتوزيع هادي شرارة وتم تصويرها مع المخرج جو بو عيد الذي رحب فورا بفكرة خوض هذه التجربة المختلفة مع مايا وتصويرها بعفوية.