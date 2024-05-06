"شيء عادي".. سعد لمجرد ردًا على انتقادات الجمهور بسبب الرقص في الحفلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تعرض النجم المغربي سعد لمجرد لانتقادات واسعة بسبب طريقة رقصه في الحفلات الأخيرة.

وعقب "لمجرد" على الانتقادات، في حديث لبرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام"، قائلًا: "إذا لم يكن هناك انتقاد فهناك خلل"، متابعًا: "ضروري اتعرض للانتقادات هذا شيء عادي لو مكنش في انتقادات هتبقى في حاجة غلط في الموضوع".

وأضاف: "أنا أتقبل جميع الانتقادات البناءة لكن النوعية الآخرى من الانتقادات لا أهتم بها، وأنا بشوف الانتقادات ممكن يكون فيها صحيح والغلط".

وتابع: "أنا أهتم بقراءة الانتقادات البناءة المكتوبة بعقلانية، بحس أن اللي بيكتبها عشان بيحبك".

أحيا المطرب المغربى سعد لمجرد حفلا غنائيا ضخما بالقاهرة أبريل الماضي، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

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