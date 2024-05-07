فن ومشاهير

رانيا يوسف تتألق في أحدث جلسة تصوير بالألوان الزاهية احتفالًا بشم النسيم.. صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة ، في أحدث جلسة تصوير لها، خلال قضاء إجازة أعياد الربيع وشم النسيم.

ونشرت "رانيا، صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شم النسيم".

وظهرت رانيا يوسف في إطلالة ربيعية بفستان منقوش بالورود ورسومات فلكورية بألوان زاهية، والتي حازت على إعجاب متابعيها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "وأنتي طيبة يا بطل جيلك والأجيال القادمة"، "قمر وربنا"، "ملكه جمال الروح والقلب الطيب"، "يا روني يا جميلة"، "إيه الجمال ده.. أنتي جميلة جدًا".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك ببطولة مسلسل "جريمة منتصف الليل" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهو من نوعية مسلسلات الجريمة والإثارة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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