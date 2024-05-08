مارك رافالو: أمام الفلسطينيين خيار وحيد هو الموت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الممثل الأمريكي الشهير مارك رافالو، إن الخيار المطروح أمام الفلسطينيين حاليا هو الموت إما في الصحراء أو في منازلهم.

جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس، الأربعاء، أرفقه ببيان صادر عن متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، جيمس إلدر، بشأن مدينة رفح التي تتعرض لهجوم بري إسرائيلي.

وأشار رافالو إلى أن أطفال غزة والناس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة “بحاجة ماسة إلى المساعدة”.

ولفت إلى أن الفلسطينيين الموجودين في رفح تم إرسالهم إلى “معسكرات اعتقال” يتعرضون فيها للإهمال والظلم.

وأضاف: “الخيار المطروح أمام الفلسطينيين اليوم: موتوا في الصحراء أو في منازلكم”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

ومع سيطرة إسرائيل على معبر رفح، الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية، تم إغلاقه في الاتجاهين، ما ينذر بتفاقم الكارثة، لاسيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.