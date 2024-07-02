بشرى تنفي اعتزالها الفن بطريقتها الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الفنانة بشرى الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول اعتزالها للفن بسبب رسالة غامضة نشرتها على حسابها بـ”إنستغرام”.

وأكدت بشرى أنها لم تعتزل الفن، لكن ما حدث هو مجرد ابتعاد فني غير مقصود، وأنها في حالة عرض عمل مناسب عليها ستوافق على الفور.

وكتبت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي على “إنستغرام”، ترد فيها على شائعات اعتزالها، حيث قالت: “قال اعتزال قال لسه علينا أقساط يا بابا منك ليها”.

وكانت بشرى قد نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة صور لها أثناء قضائها إحدى إجازات الصيف، ظهرت خلالها وهي على أحد المراكب في البحر.

وعلقت على الصور برسالة غامضة أثارت الجدل بين جمهورها الذي تساءل إن كانت تقصد الاعتزال أم أنها استراحة محارب.

وكتبت قائلة: “صور من الذكريات ليست بالبعيدة ولكن في الزهد والبعد عن الصخب حياة.. شكرًا للزحام ونكتفى بهذا القدر… في العزلة النجاة.. الطبيعة وكفى”.

وتلقت العديد من تعليقات جمهورها ما بين مادح لإطلالتها وجمالها وبين متسائل عن معنى تعليقها.