محمد منير يعد جمهور العلمين بمفاجآت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق للفنان محمد منير بعد الإعلان في مؤتمر مهرجان العلمين عن إحيائه حفلا كبيراً ضمن فعاليات المهرجان، قال “منير” إنه سعيد بالغناء للمرة الثانية ضمن مهرجان العلمين، مشيراً إلى أنه سيقدم مفاجآت كثيرة لجمهوره خلال الحفل.

وأضاف منير: “حفل مهرجان العلمين يعتبر من الحفلات التي أعتز بها في مشوارى الغنائى، خصوصا أن حفل العام الماضى لاقى سعادة وتفاعلا مع الجمهور جعلنى أواصل الغناء على مدار ساعتين متواصلتين”.

وعلق محمد منير على تخصيص أرباحاً من حفل مهرجان العلمين 60% إلى فلسطين قائلاً: “حاجة عظيمة”.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار “كامل العدد”، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.