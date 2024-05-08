لبلبة تمر بحالة من الحزن.. هذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الكبيرة لبلبة عن مرورها خلال الفترة الماضية بحالة من الحزن الشديد، بعد رحيل أصدقائها الفنانين، وآخرهم الفنان صلاح السعدني، مشيرةً إلى أن للمخرج عاطف الطيب الفضل في اكتشاف موهبتها الفنية.

وقالت لبلبة على هامش تكريمها في “مهرجان بردية لسينما الومضة” في دورته الأولى: “أنا لم أحضّر كلمة كي ألقيها في الحفل، لأنني لم أكن أعلم أنني سوف أتحدث، وما سأقوله ينبع من قلبي”.

وأضافت: “أشكر المهرجان على تكريمي لمسيرتي الفنية، وهذا يسعدني جداً، وشرف كبير أن تكون الدورة باسم عاطف الطيب، وهو الذي أعاد اكتشافي، وبعدما كنت أضحّك الناس أبكيتهم في الفيلمين اللذين قدّمتهما معه”.

وأردفت لبلبة بالقول: “”ضد الحكومة” من أجمل الأعمال الفنية التي قدّمتها مع عاطف الطيب، وهو لم يكن راضياً عني في البداية، وكنت أعود وأبكي لوالدتي لأنه لم يكن يقول لي كلمات تشجيع بعد المشهد، ووالدتي قالت لي كلّميه، وعندما كلّمته سألته أنت مبسوط مني؟ قال لي أيوه، فقلت له لأن المخرجين يقولون لي ممتاز بعدما أنتهي من التصوير، فقال لي طالما قلت لك اللي بعده… يعني أعجبني أداؤكِ”.

واختتمت لبلبة حديثها بالقول: “أجمل أيام حياتي كانت مع العبقري نور الشريف، وأنا محظوظة بأنني عملت مع الكبار، وربنا أعطاني العمر وعاصرت الجميع، وأصحابي ماتوا وآخرهم صلاح السعدني، ونحن نعزّي أنفسنا لأنه كان عظيماً، وهو غالي عليَّ الله يرحمه ولا يمكن أن ننساه”.

وحرص “مهرجان بردية لسينما الومضة”، برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال، على تكريم الفنانة لبلبة على مجمل أعمالها الفنية.