كارول سماحة نجمة الإفتتاح.. “مهرجان موازين” يُعلن جدول حفلاته لهذا العام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف “مهرجان موازين” مجموعة من أسماء الفنانين المشاركين في نسخة 2024 تحت شعار “إيقاعات العالم” في مدينة الرباط المغربية.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، افتتاح النجمة اللبنانية كارول سماحة والنجمة المصرية أنغام الدورة الـ19 يوم الجمعة في 21 حزيران (يونيو) على “المسرح الوطني”، قبل النجمة اللبنانية نجوى كرم يوم الخميس من الشهر عينه على مسرح “النهضة”، والنجمة المغربية سميرة سعيد على “المسرح الوطني” في يوم الجمعة التالي.

وبرزت أسماء نجوم وفرق عالمية في قائمة ضيوف المهرجان، على غرار MK وBurna Boy وفرقة ATEEZ الكورية، بالإضافة إلى كالفين هاريس في الختام يوم السبت 29 حزيران (يونيو).