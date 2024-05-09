مكتبة مصر العامة تحتفل بعيد ميلادها بفعاليات ثقافية وفنية

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في السادسة مساء السبت المقبل، بعيد ميلاد المكتبة، بصحبة التخت العربي، والتنورة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.



ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية، السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي، أمين عام صندوق مكتبات مصر العامة، ومجموعة من الشخصيات الثقافية، والعامة، وتشهد الإحتفالية إلقاء الحضور بعض الكلمات إحتفاءً باليوم، إلى جانب مجموعة من الفقرات الفنية المختلفة لفرق قصور الثقافة.

تعد مكتبة مصرالعامة من أكبر المكتبات العامة في مصر ومن أفضلها على الإطلاق، فهي واحدة من المشروعات الثقافية الرائدة في مصر، وذلك نتاج تعاون دولي مصري ألماني مشترك يضم ثلاثة أطراف هي: «وزارة الثقافة المصرية ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، ومؤسسة برتلسمان الألمانية وهي مؤسسة أهلية ألمانية تعمل في مختلف مجالات الخدمة العامة بما فيها مجال المكتبات العامة، وجمعية الرعاية المتكاملة وهي مؤسسة أهلية مصرية».



افتتح رئيس الجمهورية المكتبة يوم الإثنين 21 مارس 1995م ، وذلك في حضور رئيسة البوندستاج الألماني، ووزير خارجية ألمانيا، والسيد رينهارد مون رئيس مؤسسة برتلسمان الألمانية والسيدة حرمه، والسيد السفير عبد الرءوف الريدي رئيس مجلس إدارة المكتبة، والسيد سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وعدد كبير من السادة الوزراء وكبار الشخصيات العامة .

تقوم فلسفة المكتبة على أن المكتبة: رسالة.. ورؤية.. وواقع حي يتفاعل مع الجمهور، وهي الأساس للبنية الثقافية في المجتمع، وتهدف المكتبة إلى تشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على تنمية عادة القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة وتنمية هذه المواد وتحديثها بما يفي برغبات واحتياجات أعضاءها، كما تهدف إلى توفير وسائل التعليم الذاتي مدى الحياة.

وقد أدت التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة إلى إضافة هدف جديد إلى أهداف المكتبة تمثل في التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استعمال الكمبيوتر والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

تسعى المكتبة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدماتها في مختلف مناطق وأحياء القاهرة الكبرى، وذلك عن طريق إنشاء فروع لها في المواقع المختلفة بالقاهرة، ومحافظات الجمهورية، ولعبت المكتبة دورًا بارزًا في تأسيس العديد من الأجيال المختلفة ثقافيًا.

وقالت رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، إن المكتبة تقدم العديد من الخدمات الثقافية والفنية للجمهور من مختلفة الفئات العمرية، لافته إلى أن مكتبة مصر العامة عملت على مدار السنوات الماضية على خلق جيل قوي ثقافيًا قادرًا على التصدي لأي أفكار ظلامية، ومتطرفة.

وأضاف أن مكتبة مصر العامة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي، والرقمي، من خلال تطوير أدوراتها لمواكبة العصر، والوصول بالشباب المصر إلى قمة الوعي، والنجاح المستمر.

ولفتت إلى أن المكتبة تستقبل يوميًا المئات من الزوار للاطلاع على محتوياتها من الكتب، والمشاركة في الورش والفعاليات المختلفة التي تقدم المكتبة بشكل يومي.