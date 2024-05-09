السفيرة د. مشيرة خطاب: دمج المسرح وحقوق الانسان ينتج عروضا قيمة وأكثر جودة

ياسر رشاد - القاهرة - يطلق مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة دورته الثانية مساء الخميس المقبل 16 مايو، تحت رعاية وزارة الثقافة ولأول مرة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ووزيرة الدولة للشئون الخارجية سابقا، وعضو مجلس أمناء المهرجان منذ بداية تأسيسه وإطلاق دورته الأولى في 2021.

غابت خطاب عن المؤتمر الصحفي الذى عقد أمس للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان ايزيس الدولي للمسرح، لظروف سفرها إلى جينيف بسويسرا، لكنها حرصت على ارسال كلمة مسجلة قالت فيها أن المسرح والمرأة هما عنصري هذا المهرجان، والدستور المصري يقوم على أن حقوق الانسان هي أحد دعائم النظام، كما يقوم على أن المرأة تتساوى في كافة حقوقها دون أي تمييز لأي سبب كان، ومن هنا تأتى أهمية مسرح المرأة.

وأضافت أن أغلب الأعمال الدرامية تركز على اثارة الشفقة تجاه بعض الفئات، دمج المسرح وحقوق الانسان سوف ينتج أعمالا مسرحية أكثر جودة وأكثر قيمة، ذلك أن المسرح هو أحد أدوات التعبير عن الرأي.

وحضر نيابة عنها في المؤتمر الصحفي السفير فهمى فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان، وقال في كلمته أن دعم المجلس للمهرجان يأتي في إطار دور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وحيث يولي المجلس اهتماما كبيرا لدور الثقافة، والدراما بأنواعها، والفنون بشكل عام في تشكيل الوعي المجتمعي، نظرا لما تمثله من قوى ناعمة تمتاز بقدرتها على النفاذ إلى نفوس الجمهور بشكل مؤثر وفعال، وبأسلوب جذاب باستخدام الرسائل غير المباشرة، بعيداً عن أسلوب التلقين والمحاضرة، مما ممكن أعمال درامية على مر التاريخ من تغيير الفكر نحو بعض القضايا، بل والنجاح في تعديل بعض القوانين.

وأكد أن أهمية هذا المهرجان تأتى من حرصه على رفع وعي المجتمع بحقوق الإنسان والنهوض به من خلال الرسائل الفنية التي يقدمها المهرجان، والذي يعنى بقضايا المرأة المحلية والدولية والعروض التي من إبداع النساء والتي تعكس خصوصية هذا الإبداع النسوي، بما يساعد على إقامة جسور ثقافية بين النساء من مختلف أنحاء العالم، وتشجيع التفاعل الثقافي، وتشجيع صناع المسرح على معالجة قضايا وهموم المرأة، وتعزيز قيم قبول الأخر عبر اختيار عروض تعنى بمبادئ حقوق الانسان والسلام العالمي.

تترأس مهرجان إيزيس الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة وستوديو عماد الدين وكالتوجراف والمركز الثقافي النمساوي، وسامي أمين، والمركز الثقافي الفرنسي.