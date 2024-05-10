حسين الجسمي ورحمة رياض على مسرح واحد في مهرجان ليلة عُمر الكويتي

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي كلا من الفنان حسين الجسمي والفنانة رحمة رياض، حفلًا غنائيًا في الكويت ضمن فعاليات مهرجان ليلة عُمر الغنائي، الذي يضم عدد مميز من نجوم الغناء .

موعد حفل حسين الجسمي ورحمة رياض في مهرجان ليلة عمر الكويتي

يقام الحفل في 18 يونيو على مسرح الكويت أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكرتوني الخاص بها.

كانت قد طرحت رحمة رياض مؤخرا ديو “مافي ليل” مع الفنان ناصيف زيتون، الذي بلغ أكثر من 17 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

من كلمات فادي مورجان، ألحان:حسن عيسى، توزيع: عمر صباغ، وتقول كلماته "يوم الغابو عيونك عني شو تمنيت الأرض تنشق و تبلعني و ياما بكيت عمري بعدك حرفياً تمشاية حال يا ريت ترجع ما تنفع بس يا ريت مافي ليل يجاري ليلي ما في ليل ما في ويل يوازي ويلي ما في ويل كلمة اه بحسها ببعدك مية حرف تقطع نفسي توقف قلبي تهد الحيل وين الكان يجيني بيعز الهم وين الكان يواسيني ودموعي يضم حسافه وحيف هالدنيا شو غداره تفرق قلوب العشاق بدل ماتلم"" مافي ليل يجاري ليلي ما في ليل ما في ويل يوازي ويلي ما في ويل كلمة اه بحسها ببعدك مية حرف تقطع نفسي توقف قلبي تهد الحيل".

أغنية حلو هالشعور رحمة رياض

بجانب أغنية “حلو هالشعور”، والتي حققت أكثر من 23 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “حلو هالشعور انك تحب انك تحس تعشگ شخص طول الوكت بي تنخبص حلو هالشعور شي مختلف ماينوصف تلگه عشك تهتم له ويسد النقص هسه ابتداء عمري الجديد هسه ابتديت اني العمر ماعندي قبلك ذكريات يمك بديت من الصفر انا بصراحه تغيرت وبشكلي حيل اهتم صرت بيا رجع نبض القلب من انت بيا تغازلت ……. وهذا الكلام من القــلـب فدوة اقتـرب انــت الهــوا يعنـي اختنگ..من تبتعــد وحالـة غـرام اني عشت وتأكـــدت من نلتقـي حتـى السمـا..تمطـر ورد ربـي تـرى عوضنــي بيــك لمـن اجيــت بدنيتــي يعنـي اكتمل حلمـي الوحيد وبحبك اختـم قصتّــي يل بالـي بس بيــك انشغـل وعن ضجـةً العالم فصـــل حبـــك حبيبـي شگد حلــو طلعنـي مـــن حالة ملل”.