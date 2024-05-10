محمد عبده بأوّل ظهور بعد إعلان إصابته بالسرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ الفنان السعودي القدير محمد عبده إعلامياً، للمرّة الأولى عقب الإعلان عن إصابته بمرض السرطان، وخضوعه للعلاج في العاصمة الفرنسية باريس.

وتقدّم عبده بتهنئة مصوّرة إلى سالم الهندي بمناسبة زواج ابنه فواز، من خلال غنائه: “زفافك بالعز الأصيل أصيل… وسعدك بالفرح الجميل جميل”. وأضاف: “حفلك قد ضم الأفاضل نخبة… لهم باع صدق في الكرام طويل… أتتك نجوم أنت يا فواز بدرها… ونورك فيها مشرق ودليل”.

وكان “فنان العرب” قد ظهر أخيراً في برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، وتحدّث عن مواطنه الشاعر الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، حيث شارك تسجيلات جمعت بينهما.

وقال محمد عبده لبن عبدالمحسن: “يا صديق ورفيق العمر الوفيّ والحبيب، شكّلنا معاً خريطة المملكة العربية السعودية بحدودها، نحن وحّدناها بكلمتها وأشكالها الغنائية الجميلة، خرجنا بكلمات مفهومة ومرغوبة وجميلة في كل مكان، هذا شيء كبير جداً”.

وأخبره بمرضه وعلاجه في الخارج، مضيفاً: “الله معنا، الله يحبّنا”، ليجهش في البكاء متابعاً: “من محبّة الله فينا، عسى أن يرعانا ويرعى كل شخص خدم بلدنا مثلنا”.