تاريخ مواجهات الأهلي والداخلية بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الداخلية في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة تمام السابعة مساء باستاد القاهرة.



لعب الفريقان 16 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود الداخلية للدوري العام موسم 2011-2012، كانت المباراة الأولى يوم 2 نوفمبر 2011، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرز أهداف الأهلي وائل جمعة وعماد متعب وحسام غالي، وآخر مباراة في 21 يونيو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وفاز الداخلية في مباراتين، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 32 هدفاً وتلقت شباكه عشرة أهداف.

أكبر نتائج لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4-صفر موسم 2016-2017، والفوز 4-1 موسم 2022-2023.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، عماد متعب ووليد سليمان وماليك إيفونا وسعد سمير وسليمان كوليبالي ووليد آزارو وكريم فؤاد برصيد هدفين لكل منهم.