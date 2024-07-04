قائمة الاتحاد السكندرى أمام طلائع الجيش بمباراة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فريق طلائع الجيش اليوم بستاد جهاز الرياضة فى السابعة مساءا وذلك فى اطار مباريات الاسبوع التاسع والعشرين من مسابقة درى Nile

ويغيب عن الفريق الاخضر اليون للطرد اللاعب مورو ساليفو وكذلك اللاعب ناصر ناصر للإنذار الثالث

ومن جانبه أعلن الكابتن أحمد سارى المدير الفنى قائمة زعيم الثغر فى مباراة اليوم وتضم كل من المهدى سليمان وعمر صلاح وعمرو خليل وشريف رضا وهشام صلاح و محمود شبانة وسيف تقا و احمد غنيم واسلام ابو سليمة و كريم الديب وعمرو صالح و خالد الغندور وعمر الوحش و فرانك الان وهانى الطامي وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد واحمد عيد و احمد عادل ميسى وعمورى و بنجامين بواتينج ومابولولو

ويحاول سارى فى تلك المباراة ان يعلن عن نفسه مع زعيم الثغر

يذكر ان الاتحاد السكندرى يحتل المركز العاشر برصيد ٣٧ نقطة