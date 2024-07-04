أحدث ظهور للنجم أحمد عدوية بصحبة ابنه وأحفاده احتفالا بعيد ميلاده

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل اليوم نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية بعيد ميلاده، حيث شاركه نجله محمد واحفاده بمجموعة صور احتفالا بتلك المناسبة السعيدة.

أحمد عدوية وأحفاده

وكانت آخر أغاني نجم الأغنية الشعبية احمد عدوية أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان .

أحمد عدوية ونجله محمد عدوية

ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

أحمد عدوية وحفيده

وكانت رحلت عن عالمنا السيدة ونيسة أحمد عاطف زوجة أحمد عدوية ووالدة المطرب محمد عدوية، وذلك حسبما أعلن الشاعر صلاح عطية على حسابه عبر موقع فيس بوك.

وكتب قائلًا: "ام محمد.. ست بـ 100 راجل فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمى لـ (عدوية) فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث".

أحمد عدوية وزوجته الراحلة

ست أصيلة

وأضاف: "إلى جانب أنها (ست أصيلة) لم تترك زوجها لـ لحظة واحدة ولم تكتفى بالشكوى والاستسلام فى محنة زوجها ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، فقد كان صمودها تحسد عليه وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور عليها".

هذا ويتم تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب، ويعد آخر ظهور للثنائى معاً المطرب عدوية وزوجته فى برنامج واحد من الناس حينما تحدثا عن كواليس تعارفهما وقصة حبهما التى تكللت بالزواج الذى دام سنوات طويلة استطاعا تكوين عائلة ناجحة.

وكانت زوجة أحمد عدوية خير السند فى حياته فوقفت بجانبه فى محنته.

أحمد عدوية وزوجته الراحلة

وكشفت الراحلة ونيسة أحمد عاطف زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية تفاصيل قصة حبهما من رحلة الخطوبة، وحتى الزواج والإنجاب خلال لقاء سابق في برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، حيث قالت: " تزوجته في بدايته الفنية، كنت طالعة من المدرسة، وهو ماشي بالعربية، وكان يعرف والدي- رحمه الله عليه- وشاورلي وقلي تعالي أوصلك، قلتله لا ماينفعش".

وأضافت: "لما رفضت قلي أنا أعرف والدك هوصلك لحد أول الشارع، قلتله لا أول الشارع ولا أخره، أخد بعضه ومشي".

وتابعت: جاء ليلًا الى المنزل ليطلبني وقال له والدي أنني صغيرة في السن وما زلت في المرحلة الإعدادية".

وأشارت: قال عدوية لابويا ليك عليا أنها تكمل دراستها، ومش همنعها من التعليم بس عاوز نكمل مشوارنا مع بعض، فطلب والدي منه مهلة للتفكير، وشاورني والدي وقال لي أحمد عدوية قلتله إللي أنت شايفه، وكنت صغيرة ومكانش لي رأي".

واختتمت حديثها قائلة: "كان عدوية لديه شهرة واسعة، ولديه أغاني مثل "السح الدح أمبو" و"سلامتها أم حسن".

معلومات عن زوجة أحمد عدوية

1 تدعى ونيسة أحمد عاطف.

2 يطلق عليها الكثيرون اسم نوسه.

3 تزوجت من أحمد عدوية في عمر الـ15.

4 استمر زواجهم نحو 48 عامًا.

5 انجبت من أحمد عدوية اثنين هم محمد ووردة.

6 كانت بمثابة المتحدث الرسمي لزوجها أحمد عدوية في وقت مرضه.

7 صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب.