إبراهيم حسن : مستعدين لكل الظروف لتصفيات أفريقيا ولا يوجد منتخب صغير الآن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الفريق مستعد وجاهز لكل الظروف في المباريات الخاصة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، و أيا كانت المنتخبات المتواجدة معنا في المجموعة فأننا نلعب دائما للفوز و تحقيق نتائج إيجابية .

أضاف إبراهيم حسن أن الكرة في أفريقيا تتطور للأفضل و معظم الفرق الأفريقية تمتلك لاعبين محترفين في أكبر دول العالم وكاب فيردي و مورتيانيا ظهروا بمستوى جيد في بطولة الأمم الأفريقية الأخير بكوت ديفوار ، ولكن نلعب دائما للفوز والتأهل لبطولة الأمم الأفريقية و اللعب على التتويج باللقب.

تابع إبراهيم حسن أنه يتم تم من الآن التجهيز لمعسكرات المنتخب استعدادًا لمباريات التصفيات الأفريقية في الفترة المقبلة ، والتي تبدأ في سبتمبر المقبل.

أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سوف يستضيفها المغرب، خلال الفترة من21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026 ، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة وتضم معها منتخبات كاب فيردي و موريتانيا و بتسوانا