شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات سلبية للجزء الأول من الموسم الثالث لمسلسل Bridgerton والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الجزء الأول من الموسم الثالث لمسلسل Bridgerton، على تقييمات سلبية تزامنًا مع عرض الحلقة الرابعة من العمل، حيث شهدت الحلقات الأولى من الجزء الأول مشاهد من التغييرات في الكتابة والتي كان من المقرر لها أن تعرض في الجزء الثاني من العمل وهو ما أربك المشاهدين.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من جوناثان بيلي، ولوك طومسون، وجيسي، وهانا دود، وروث جيميل، وأدجوا أندوه، وهارييت كاينز، وبيسي كارتر، ومارتينز إيمانجبي، وجيسيكا مادسن، وإيما نعومي، وهيو ساكس، وبولي ووكر، وجولدا روشيفيل، ودانييل فرانسيس، سام فيليبس وجيمس فون.

وكانت قد انضمت الممثلة سيمون آشلى لسلسلة نيتفلكس Bridgerton، حيث تلعب دور كيت شارما، دور البطولة أمام أنتونى بريدجيرتون الذى يلعبه جوناثان بيلى، وتجسد كيت شخصية امرأة ذكية وعنيدة ولا تعاني من الحمقى، بما في ذلك أنتوني بريدجيرتون إلى حد كبير، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "vulture".

كما صرحت النجمة الشابة فيبي دينيفور، بطلة مسلسل نيتفلكس Bridgerton، قائلة: " أتخيل أنهم إذا كانوا يتابعون الكتب، فستكون رحلة أنتوني، وأنا متأكدة من أن دافني سيتنهى بها الأمر تشاركه كل ما يريد، ولكننى أتساءل كيف سيكون الأمر، ولذلك أنا متحمسة للأمر"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

