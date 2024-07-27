بدء المحادثات بين بلينكن ونظيره الصيني في فينتيان

بدأ وزيرا خارجية الصين والولايات المتحدة محادثات في فينتيان عاصمة لاوس، على وقع توترات في بحر الصين الجنوبي وقلق واشنطن إزاء العلاقات بين موسكو وبكين. ويجري اللقاء بين وانغ يي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية دول رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان.

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