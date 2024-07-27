باسيل التقى البزري في اطار جولته الصيداوية: لأهمية المحافظة على اتفاق الطائف

اشار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بعد لقائه النائب عبدالرحمن البزري في صيدا الى انه "يمكن أن يكون هناك موقف عربي متوازن بموضوع غزة"، مذكراً بأنه "عندما كان وزيرا للخارجية اتخذ مواقف عدة داعمة للقضية الفلسطينية".

كذلك تطرق باسيل والبزري الى الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية، و"كل الممارسات التي تحصل والتي تؤدي إلى انتهاك الطائف".

وهنا شدد باسيل على "أهمية المحافظة على اتفاق الطائف الذي يعطي الصلاحيات لمجلس الوزراء مجتمعا بغياب رئيس الجمهورية".

بدوره، اكد البزري "أهمية هذه الزيارة وعلى ضرورة أن يكون هناك موقف عربي داعم للقضية الفلسطينية".

هذا ويشارك في الجولة التي يقوم بها رئيس التيار، النائب السابق أمل ابو زيد، النائب السابق سليم الخوري، نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، نائب رئيس التيار لشؤون العمل الوطني ربيع عواد ، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، منسق قضاء جزين انطوان فرحات.

كما زار باسيل مفتي صيدا الجعفري، الشيخ محمد عسيران. واكد على اهمية التضامن الوطني في مواجهة اسرائيل.

وتابع باسيل :"عبّرنا عن تقديرنا للدور الجامع الذي يلعبه الشيخ محمد عسيران و القيادات الروحية في صيدا بحكمة وتبصّر لإرساء قيم التلاقي والانفتاح والعيش الواحد".