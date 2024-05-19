خرجت المطربة العراقية أصيل هميم عن صمتها وكشفت حقيقة تغير ملامحها التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حوارها مع برنامج “et بالعربي”.

ونفت أصيل هميم قاطعًا خضوعها لأي عمليات تجميل أو استخدامها للفوتوشوب لتغيير ملامحها.

وأكدت أن الصور التي انتشرت لها مؤخرًا مفبركة وليس لها أساس من الصحة.

وعبرت عن استيائها من إثارة الجدل حول مظهرها الخارجي بدلاً من التركيز على أعمالها الفنية.

وأوضحت أنها لا تهتم بإثارة الجدل والشائعات، وأن من يعرفها جيدًا يدرك مظهرها الطبيعي.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أول رد من أصيل هميم بعد فبركة صور لها بملامح مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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