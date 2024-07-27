شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: 33 عرضا تشارك في المهرجان القومي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح إن هناك 33 عرضا تم اختيارهم للمشاركة بالمهرجان عن طريق مسارح الدولة والبيوت الفنية وعن طريق لجنة المهرجان التي اختارت بين فرق القطاع الخاص والشركات.

وأضاف رياض خلال لقائه الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة الحياة إن تكريم أحمد آدم هذا العام تكريم مستحق فهو فنان وهب حياته للمسرح وتاريخه حافل بالأعمال المسرحية فهو فنان مسرحي منذ كان بالجامعة في الإسكندرية حتي جاء للقاهرة وعمل بفرقة الفنان محمد صبحي وبعد انتقاله لفرقة جلال الشرقاوي وأصبح نجما للمسرح وبدأت تطلبه جميع المسارح.

وتابع: أحمد آدم ابن من أبناء مسرح الدولة قبل أن يصبح فنانا لمسارح القطاع الخاص، والمهرجان مهرجانا قوميا يشمل جميع المسارح في مصر، بما فيها مسارح القطاع الخاص.



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل اسبوع.