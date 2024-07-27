شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان محمد نصر الأحد بمسجد النزهة للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل أسرة الفنان محمد نصر واجب العزاء في رحليه، يوم الأحد المقبل، في السابعة مساءً بمسجد النزهة للقوات المسلحة في قاعة الصفا.

وكان الفنان محمد نصر رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 55 عامًا، حيث أعلنت ابنته نادين خبر الوفاة على حسابها على "فيس بوك" قالت خلاله: "لا حول ولا قوة إلا بالله يارب إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله والدي الفنان محمد نصر أغلي وأعظم إنسان وأغلي حاجة في حياتي أطيب قلب في الدنيا كلها وسندي وضهري يارب".

وشيع جثمان الراجل اليوم الجمعة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة ودفن جثمانه بمقابر التونسي في البساتين.

الفنان مجمد نصر شارك فيما يقارب 65 عمل فني بين السينما والتليفزيون، أبرزها فيلم ابن القنصل، فيلم هربانة منها، مسلسل فى ال لا لا لاند، فيلم الممر، مسلسل خيط حرير، مسلسل فيفا اطاطا، فيلم مطب صناعي، فيلم وش إجرام، فيلم ابن القنصل، وكانت اخر أعماهلا مسلسل بخط الإيد.

عزاء الفنان محمد نصر