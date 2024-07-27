شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن الفنانة اميرة اديب بعد طرح أغنيتها "كارت محروق" والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت الفنانة أميرة أديب لهجوم كبير بعد طرح أغنيتها "كارت محروق" ونالت هجومًا على وسائل السوشيال ميديا بسبب ظهورها بملابس جريئة، وتصدرت التريند.

اميرة اديب

أميرة أديب فنانة مصرية من مواليد محافظة القاهرة، ولدت لعائلة فنية، إذ أن والدتها الفنانة منال سلامة، وظهرت معها في الكثير من المحافل، كما أن خالها الفنان شريف سلامة، ووالدها المخرج عادل أديب، وعمها الإعلامى عمرو أديب، وجدها هو الكاتب الكبير عبد الحي أديب وجدها من جهة الأم هو المخرج المسرحي الكبير سلامة حسن.



اميرة اديب



اميرة اديب وعائلتها



اميرة اديب



وشاركت مؤخرًا الفنانة أميرة أديب في مسلسل وبينا ميعاد 2 من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول حول عائلتين؛ هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.