شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يكشف لـ"الخليج 365" تطورات صحة والده بعد خضوعه لعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم مصطفى قمر عن تطورات الحالة الصحية لوالده بعد إجرائه عملية جراحية، قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن والده أجرى عملية جراحية تركيب دعامة فى الحالب، ويتمتع بحالة جيدة، وحالته مستقرة، ويتواجد حاليًا في المستشفى بناء على أمر الطبيب المعالج، وإن شاء الله يخرج بالسلامة على خير.

وكان الفنان ياسر قمر شقيق الفنان مصطفى قمر، كشف عن خضوع والدهما لعملية جراحية في إحدى المستشفيات، ونشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة مع والده، وكتب: "دعواتكم للحاج أحمد قمر كبير القمراوية إن شاء الله بالسلامة عملية بسيطة".

وكانت آخر أعمال النجم مصطفى قمر فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

تدور قصة فيلم "أولاد حريم كريم" حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التي أحبت شابًا لم يجده مناسبًا لها، فقرر التدخل في حياتها وعثر لها على "عريس لُقطة"، تمكن من جذب انتباهها وشتت مشاعرها في نفس الوقت، وقرار تدخله في حياة ابنته شجعته عليه أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عامًا على "الإنترنت".

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عاما وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.