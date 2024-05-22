غدًا.. الصالون الثقافي لمجلة مصر المحروسة يحتفي بتجربة مبادرة "رسم مصر"

ياسر رشاد - القاهرة -

تنظم مجلة "مصر المحروسة"، لقاء للاحتفاء بتجربة مبادرة "رسم مصر"، في الثامنة مساء غد الخميس، بأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" بالمهندسين، ضمن فعاليات الصالون الثقافي الشهري للمجلة الإلكترونية التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ويرأس تحريرها د. هويدا صالح.

ويستضيف الصالون د. محمد حمدي أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، للحديث عن مبادرة "رسم مصر"، الخاصة بتوثيق الأماكن الأثرية والتاريخية في مصر، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين لرسم وتصوير هذه الأماكن، والتعريف بتاريخها وتراثها الشعبي وحكايات قاطنيها، ويدير الصالون الصحفي والناقد محمد نبيل.

"مصر المحروسة" مجلة ثقافية أسبوعية إلكترونية تعني بالآداب والفنون، وتصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودشنت المجلة في مارس الماضي صالونا ثقافيا لمناقشة القضايا الفكرية والنقدية، واستضاف الصالون الكاتبتين الروائيتين نهى محمود وهبة عبد العليم في أولى فعالياته.

"نوادي المسرح.. معمل التأسيس" في العدد الجديد لجريدة مسرحنا

من ناحية أخرى ، صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "873".

في المتابعات والأخبار نطالع تقريرين خبريين لهمت مصطفى حول إصدارات المكتبة العربية "النقد الثقافي في المسرح المغربي" لـ هشام حكام، و"مسرحية الحمار المغرور" لهيئة الكتاب السورية، وتكتب ياسمين عباس عن "حكاوي السمسمية وبلد الغريب" إصدار جديد للكاتب مجدي مرعي، وتكتب همت مصطفى تقريرا مفصلا عن مسابقة التأليف بالمهرجان القومي للمسرح المصري والتي تحمل اسم د. علاء عبد العزيز.

وحول عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي تلتقي آية سيد مع فريق عرض "المتجه للحلم" لفرقة قصر ثقافة السادات، وتلتقي همت مصطفى مع فريق عرض "حصاد النار" لفرقة بيت ثقافة طوخ.

وعن عروض البيت الفني للمسرح هذا الموسم يلتقي محمود عبد العزيز وفريق عرض "الحلم حلاوة"، وتتابع ياسمين عباس وقائع مناقشة رسالة ماجستير للباحثة مروة محمد الطيب بعنوان "رؤية العالم في نصوص المونودراما عند صفاء البيلي"، وعن المسرح المدرسي نقرأ تقريرا مفصلا عن عرض "إبليس" لمديرية الجيزة إخراج محمد عبد الوارث.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات حاورت رنا رأفت المخرج مازن الغرباوي حول الدورة الأولى لمهرجان "سيفتي بولندا"، وتلتقي رنا رأفت في تحقيق موسع مع مخرجي الدورة 31 لمهرجان نوادي المسرح.

وفي قسم رؤى يكتب عبد البديع عبدالله "ريا وسكينة" رؤية خاصة كلاكيت سابع مرة.

وفي قسم نوافذ يكتب أحمد عبد الفتاح مقال "المسرح والعلم.. تأملات في الفاعلية المسرحية عن أنطونين أرتو" تأليف ليزا ماري بوللر، وتكتب هادية صابر "المسرح المدرسي بين الإبداع والتعلم".

ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء السادس والأربعين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "مسرحية أولاد الحلال!".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.