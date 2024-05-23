مشيرة خطاب بختام إيزيس: المهرجان بدأ كفكرة وفرض نفسه على الساحة

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القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حفل ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة: "هناك نساء مبدعات عملن بجد واجتهاد على هذا المهرجان، فهن بالفعل يقومن بعمل معجزات، لأنهن أقوياء، فزمان كانوا يقولون إن النساء ضعفاء لكن هذه ليست حقيقة، فالمرأة من يومها قوية، فأنا تابعت مهرجان إيزيس منذ ميلاده فوقوف المرأة على خشبة المسرح هي نقطة جديدة لنضال المرأة للحصول على حقوقها كاملة، وهو يضيف لانتصاراتها، واليوم نحن نحتفل بختام المهرجان الذي بدأ كفكرة واستطاع أن يفرض نفسه في الساحة الثقافية".

وقالت الكاتبة رشا عبد المنعم مدير المهرجان: "سعداء بوجودكم في دورة استثنائية من حيث الزخم، وكذلك من حيث كم التحديات الكثيرة التي وجهناها هذه التحديات التي كانت قادرة على هدم أى كيان، ولكن دائما أرى أن النساء قادرات، ونحن قادرون على فتح باب للأمل لأجيال قادمة".

يذكر أن الدورة الثانية من المهرجان عقدت الثانية فى الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجاري، بمشاركة 12 فرقة مسرحية من 7 دول مختلفة فى أنحاء العالم.

وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة، ويدعمه عدد كبير من الشركاء المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية ، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني، وستوديو عماد الدين، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومؤسسة سامي أمين، وكالتوجراف وإعلام دوت كوم.



مشيرة خطاب بختام إيزيس