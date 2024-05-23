شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية فيلم أحمد الفيشاوي الجديد "بنقدر ظروفك" تقترب من 400 ألف مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت أغنية يا تري ليه، من فيلم بنقدر ظروفك للفنان أحمد الفيشاوي، على ما يقارب الـ 400 ألف مشاهدة تزامناً مع انطلاق عرض الفيلم بدور العرض السينمائي.

واحتفل أبطال فيلم بنقدر ظروفك بالعرض الخاص للعمل أمس داخل إحدى سينمات أكتوبر، ومن أبرز الحضور الفنان أحمد الفيشاوي ومى سليم، كما حرص على الحضور الفنانين محمد محمود، إبرام سمير، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي، والمخرج أيمن مكرم والمؤلف سمير النيل، والفنانة أميرة العايدي لدعم ابنها.

وتدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

فيلم "بنقدر ظروفك"يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.