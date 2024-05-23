أميرة هاني: عبلة كامل من أفضل الأمهات الموجودة في الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة أميرة هاني، إن النجمة عبلة كامل من أجمل الأمهات التي يمكن أن يتعامل معها الشخص، وهي شخصية طبيعية وتلقائية وتحب من حولها ولا تعمل مع فنان أو فنانة لا تحبه وهادئة وملتزمة في مواعيدها.

وتابعت أميرة هاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، :"من بعد ما اشتغلت مع عبلة كامل في سلسال الدم مبقتش عارفه أختار شغل أو أتأقلم مع حد لأن مفيش نفس الروح مع حد تاني.. والحمد لله أنا مش مظلومة فنيا ولكن مفيش عمل جالي بعد سلسال الدم نجاحه يشابه فكرة العمل ولا أريد أن أشارك في أي عمل لمجرد التواجد".

وأشارت أميرة، إلى أن الفنانة نبيلة عبيد شقيقة والدتها ولا تتدخل في اختياراتها الفنية ولكن منذ فترة بدأت تتواصل مع والدتها وتنصح أميرة بشكل غير مباشر لكي لا تجعلها تشعر أنها تعتمد عليها.

وأوضحت أميرة هاني، أنها لا تحب الواسطة أو المحسوبية ودليل على ذلك عملها مع الفنان يحيى الفخراني ومحمود حميدة وعبلة كامل وغيرهم، وخالتها الفنانة نبيلة عبيد لا تعرف أنها تشارك في أي عمل فني إلا بعد التصوير وهو أمر يحزنها