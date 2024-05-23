شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمي للفيلم الكوميدي جوازة توكسيك وعرضه بالسينمات قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الشركة المنتجة للفيلم العائلي الكوميدي جوازة توكسيك، البوستر الرسمي للعمل وذلك استعداداً لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر والعالم العربي في 3 يوليو المقبل.

ومن خلال البوستر الرسمي نرى أبطال الفيلم على يخت وسط البحر، حيث يجلس العروسان (محمد أنور وملك قورة) على طرفي اليخت وبينهما عائلة كل منهما في مظهر يعكس التناقض الكبير بين العائلتين، ما ينبئ بزواج غير متكافئ.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

جوازة توكسيك