شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم تلتقى صبا مبارك فى مسلسل وتر حساس والتصوير قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة إنجى المقدم على المشاركة في بطولة مسلسل وتر حساس المكون من 45 حلقة ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومقرر بدء تصويره قريباً، حيث يجمع المسلسل بين إنجى المقدم وصبا مبارك بعد 7 سنوات من تعاونهما في مسلسل حكايات بنات الجزأين.

وتعود إنجي المقدم إلى الدراما مرة أخرى خلال مسلسل وتر حساس بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.

وكان آخر أعمال إنجي المقدم فيلم "كاملة" الذي شارك في أكثر من مهرجان، والذي يناقش قضية اجتماعية هامة؛ حيث يتحدث عن طبيبة نفسية تعاني من نظرة المجتمع لها بعد كبر سنها وتأخرها بالزواج، وتبدأ أسرتها تتدخل في حياتها بعد وفاة والدها؛ حيث تتعرض لأزمات عاطفية تجعلها تفقد الثقة فيمن حولها وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.

أما صبا مبارك فتسجل في مسلسل وتر حساس تعاونها الثانى مع المخرج وائل فرج بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.