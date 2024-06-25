السوبرانو فاطمة سعيد تتسلم جائزة الثقافة الأوروبية لعام 2024 على مسرح لوكسمبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصدت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد جائزة الثقافة الأوروبية خلال حفل توزيع جوائز الثقافة الأوروبية من الدرجة الأولى على مسرح أوركسترا لوكسمبورج الذي أقيم في شهر يونيو الجاري، لتكريم أبرز الوجوه الفنية والغنائية في الساحة العالمية، وتضمن الحفل مقطوعات موسيقية لكبار الملحنين، والتي عزفتها أوركسترا لوكسمبورج الفيلهارمونية. بمشاركة نجوم من جميع أنحاء أوروبا.

وتسلمت السوبرانو فاطمة سعيد الجائزة في مجال الموسيقى. كما حصل عدد من الفنانين العالميين على جوائز منهم المغني الأيرلندي رونان كيتينغ، وقائدة الأوركسترا المكسيكية - ألوندرا دي لا بارا، وفريق كورال أبناء فيينا ‫"فيينا بويز‫".

وقال برنهارد ريدر رئيس مجلس الإدارة للمنتدى الثقافي الأوروبي في كلمته: "فاطمة سعيد تمتلك واحد من أقوى الأصوات في العالم، وقد جاء اختيارها وتكريمها بالحصول على جائزة الثقافة ليس فقط لمشاركتها من قبل الغناء مع الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية، وأوركسترا بوسطن السيمفونية، وبي بي سي أوركسترا، ولكنها تعمل على ربط الثقافات، وتقوم بالأداء لجميع الألحان الكلاسيكية أو الأغاني العربية بنفس المعايير الفنية العالية".

جدير بالذكر أن فاطمة سعيد مثلت مصر في يوم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، وغنّت من أجل حق الأطفال في التعليم والكرامة من خلال الموسيقى، كم حصلت في 2016 على جائزة فخرية من المجلس القومي للمرأة في مصر، وأصبحت أول مغنية للأوبرا تحصل على جائزة الإبداع للدولة عن إنجازها الفني المتميز على المستوى الدولي.