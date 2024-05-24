راغب علامة يطرح “شو عامل فيي”: رومانسية وحبّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم اللبناني راغب علانة أغنيته الجديدة بعنوان “شو عامل فيي”، وهي أغنية رومانسية باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات محمد علي عثمان، وألحان اليوناني كرياكوس بابادوبولوس الذي تربطه علاقة صداقة قديمة مع راغب علامة ومن توزيع ناصر الأسعد.

راغب صوّر الأغنية في أثينا مع المخرج اليوناني أندرياس في أكثر من موقع مميّز، وقد بدا فيه وهو يعزف على الجيتار داخل مشتعل ومعه أفراد من فرقة موسيقية يشاركونه العزف.

تتمحور فكرة الكليب حول قصّة حبّ رومانسية بين شاب وفتاة، في حين يغني راغب علامة وهو يعزف على الجيتار بإحساس مرهف، فجاءت أجواء الكليب وكأنه جزء من فيلم أو مسلسل لتضفي عليه تجدداً وشاعرية.

على صعيد آخر، اختتم راغب علامة جولته الكندية – الأمريكية في ولاية سان دييغو ومدينتي تورونتو ومونتريال، وتميزت الحفلات الثلاث بحضور لافت.