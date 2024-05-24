إيرادات الأربعاء.. "السرب" الأول و"بنقدر ظروفك" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 6 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: السرب، تاني تاني، بنقدر ظروفك، شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، عالماشي، وحققت الأفلام الستة أمس الأربعاء 22 مايو 2024، إيرادات بلغت مليونا و438 ألفا و602 جنيه، وزعت على النحو التالي..

السرب

احتل فيلم السرب المركز الأول، وجاء في صدارة شباك التذاكر، وحقق 610 آلاف و98 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، دياب، سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

شقو

وحصل فيلم شقو على المركز الثاني بعد تحقيقه 376 ألفا و660 جنيها.

فيلم شقو تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، وليد فواز، محمد جمعة.

فاصل من اللحظات اللذيذة

وفاز بالمركز الثالث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وحقق إيرادا بلغ 315 ألفا و806 جنيهات.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز.

بنقدر ظروفك

وحصل على المركز الرابع فيلم بنقدر ظروفك، محققا 60 ألفا و939 جنيها.

بنقدر ظروفك تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، إبرام سمير، يوسف وائل نور.

تاني تاني

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم تاني تاني، بعد تحقيقه 54 ألفا و343 جنيها.

"تاني تاني" تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل، بطولة غادة عبدالرازق، بيومي فؤاد، أحمد آدم، ثراء جبيل، محمود حافظ.

عالماشي

وذهب المركز السادس والأخير لفيلم "عالماشي" محققا 20 ألفا و756 جنيها.

"عالماشي" تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، هدير الشريف، إخراج محمد الخبيري، بطولة علي ربيع، صلاح عبدالله، انتصار، كريم عفيفي، آية سماحة، عبدالله مشرف.