شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية كاسيا على مسرح الهوسابير.. 2 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية كاسيا علي مسرح الهوسابير يوم الأحد الموافق 2 يونيو القادم، وذلك بعدما قدمت عدة مرات خلال العامين السابقين وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

مسرحية كاسيا من تأليف نور مصطفي واخراج رائد محمود، اللذين شاركا أيضاً في بطولة العرض المسرحي، وبطولة حمادة شوشة، وهيثم حسن، وكريم عمارة، وعبد الرحمن هاني، وعبد الرحمن جلال، ومحمد هارون، مهندس إضاءه حسن محمد، استايلست فيروز، مهندس صوت أحمد فوزي، مساعد مخرج كريم عساف .

ومسرحية كاسيا تقدم في إطار رعب كوميدي وتدور الأحداث حول صراع بين الأخوة على الميراث والمال، وخلال الأحداث يتدخل الجن بين الأشقاء لاشعال الأوضاع في حلقات الصراع بينهم على الوصول لأكبر قدر من المال، وذلك بعد وضعهم السم لبعضهم بغرض القتل، للحصول علي حصة أكبر وذلك بعدما حاولوا قتل والدهم، ودارت الأحداث في البيت الذي كان يضفو عليها جو الرعب كذلك.