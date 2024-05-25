كارول سماحة متألقة بصور جديدة.. خطفت القلوب بضحكة عفوية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية كارول سماحة بمجموعة صور جديدة نشرتها عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وظهرت من خلالها بإطلالة كاجوال مميّزة ولقطات عفوية نالت إعجاب المتابعين.

اختارت كارول سماحة لصورها إطلالة ناعمة، حيث ارتدت تنورة وجاكيت صيفي من الجلد البيج مع كروب توب من اللون الأسود ما أعطى الإطلالة لمسة سحرية مميّزة. ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واختارت مكياجًا من اللون البني الفاتح للعيون، ووضعت أحمر للشفاه بلون هادئ بتناسب مع إطلالتها.

وحققت صور كارول سماحة تفاعلاً كبيراً من المتابعين، خاصةً أنها ظهرت في إحدى الصور وهي تضحك بعفوية، فترك لها محبوها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن محبّتهم لها وإعجابهم بإطلالتها الجديدة.

وكانت كارول سماحة قد طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “بوسة” من كلمات تامر حسين وألحان شريف بدر وتوزيع هاني يعقوب، وجاءت بقالب غنائي ايقاعي من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي، الى جانب الأداء المميز للفنانة كارول سماحة بهذا النمط الموسيقي الذي يشبه شخصيتها وأسلوبها.

أما الكليب فهو من إخراج بتول عرفة، وتجسد كارول سماحة من خلاله دور مدبّرة منزل تقع في حب صاحب البيت الذي تعمل فيه وتذهب بأحلامها إلى علاقة ممكن بينها وبينه بعد سماعها مكالمة هاتفية بينه وبين والد زوجته يخبره خلالها أنه يريد الطلاق من ابنته لتفاقم المشاكل بينهما واستحالة حلّها.