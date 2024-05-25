فن ومشاهير

فيلم “أنورا” للأميركي شون بيكر يفوز بـ”السعفة الذهبية” في مهرجان كان

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاز فيلم “أنورا”، للمخرج الأميركي شون بيكر، بجائزة السعفة الذهبية في “مهرجان كان” السينمائي، السبت.

وقالت رئيسة لجنة تحكيم المهرجان جريتا جيرويج خلال الإعلان عن الفائز بالجائزة الأرفع لهذا الحدث، في ختام دورته السابعة والسبعين: “هذا الفيلم رائع ومليء بالإنسانية (…) لقد حطم قلوبنا”.

 وفيلم “أنورا”، هو دراما إثارة تتحدث عن راقصة شابة تتورط مع ابن أحد الأثرياء الروس، ويروي انتقالها من الأحياء الفقيرة في نيويورك، إلى الفيلات الفاخرة للأوليغارشية الروسية.

وتفوّق فيلم “أنورا” على 21 فيلماً آخر في المسابقة، بما في ذلك أفلام لمخرجين معروفين، مثل فرانسيس فورد كوبولا وديفيد كروننبرج.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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