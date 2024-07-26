هل توّقع مسلسل “سيمبسون” فوز كامالا هاريس قبل 24 عاماً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار مسلسل “سيمبسون” الأميركي الجدل مجدداً، بسبب توقعاته للأحداث المستقبلية في مشاهد كثيرة مرّت في حلقاته منذ عام 1989 على مدى 36 موسماً.

وتزامناً مع انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي، وترشّح كامالا هاريس مكانه، استعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحد مشاهد السلسلة الكرتونية الخاصة بالكبار، رصد شخصية “ليزا سيمبسون” بإطلالة متماثلة مع مظهر نائبة الرئيس.

وظهرت “ليزا سيمبسون” في الحلقة 17 من الموسم 11 في عام 2000، كرئيسية للولايات المتحدة الأميركية خلفاً لترامب، بزيّ أرجواني اللون مع عقد من اللؤلؤ.

وتشابهت الإطلالة بشكل عجيب مع ملابس هاريس في إحدى المناسبات، بحسب ما لاحظت الممثلة كلوديا جوردان، التي نشرت صورة جمعت هاريس وسيمبسون، معلّقةً بقولها: “عائلة سيمبسون تنبأت بهذا بالفعل”.

يُذكر أن المسلسل الشهير سبق أن تنبأ بترشح دونالد ترامب، وظهور الساعات الذكية، وفوز بينغ آر هولمستروم بجائزة نوبل، وفضيحة فساد “الفيفا”، والأزمة الاقتصادية في اليونان، واستحواذ “ديزني” على شركة 20th Century Fox