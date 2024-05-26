شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير مسائية تجمع الفائزين فى الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع النجوم وصناع السينما الفائزين بمهرجان كان السينمائي بدورته الـ77 لجلسة تصوير مسائية جمعتهم جميعا، حيث فاز فيلم Anora للمخرج شون بيكر جائزة السعفة الذهبية، كما فاز فيلم المخرجة الهندية بايل كاباديا All We Imagine as Light بالجائزة الكبرى من مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77.

فيما جاءت أبرز الجوائز كالتاليأفضل مخرج: ميجيل جوميز، "Grand Tour"أفضل ممثل: جيسي بليمونز، Kinds of Kindness.أفضل ممثلة: بطلات فيلم "إميليا بيريز" سيلينا جوميز، وزوي سالدانيا، وكارلا صوفيا جاسكون، وأدريانا بازجائزة لجنة التحكيم: "إميليا بيريز"أفضل سيناريو: كورالي فارجات عن فيلم "The Substance"الكاميرا الذهبية: "Armand"، هافدان أولمان تونديلتنويه خاصة للكاميرا الذهبية: "Mongrel"، تشيانج وي ليانج، ويو تشياو يينسعفة الفيلم القصير الذهبية: "The Man Who Could Not Remain Silent" للمخرج نيبويشا سليجيبتشيفيتشتنويه خاص للفيلم القصير: "Bad for a Moment" للمخرج دانييل سواريس.

فيما فاز المخرج الإيراني محمد رسولوف بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلمه بذرة التين المقدس، وهو المخرج المحكوم عليه بالسجن في تهم تتعلق بالأمن القومي في إيران واستطاع أن يهرب سرا ويصل لمهرجان كان ويفوز فيلمه بالجائزة.

وكان قد شهدت مبادرة "أفلام من المسافة صفر"، التي استطاع المخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوى فرضها على الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، تفاعلا كبيرا، من خلال خيمة دشنها لعرض كل ما يخص فلسطين والمجازر التي انتهكت في حقها بعيون سينمائيين من داخل القطاع.

"أفلام من المسافة صفر"، تروي حكايات من داخل الواقع الفلسطيني من قبل مخرجين متواجدين بغزة تحت القصف، وخلال الأيام السابقة حرص عدد كبير من السينمائيين والفنانين المتواجدين بمهرجان كان على دعم فلسطين بشتى الطرق، وزيارة تلك الخيمة ومشاهدة أفلام من المسافة صفر.

وكان من أبرز الفنانين الذين حرصوا على زيارة تلك الخيمة الفنانة درة، و المخرج الجزائري الكبير رشيد بوشارب، بجانب مخرجة الأفلام الفلسطينية مي المصري، وأعضاء مهرجان عمان السينمائي، المنتجة المغربية لميا شرايبي، وعدد آخر من صناع السينما.



نادين لبكي في تصوير مسائية في الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي



جانب من جلسة التصوير المسائية



جلسة تصوير مسائية



جانب من جلسة التصوير المسائية التى تجمع الفائزين في مهرجان كان السينمائي



الفائزون في الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي



المخرج الإيراني في جلسة التصوير المسائية



أحد الفائزين في الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي