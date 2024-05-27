شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مدكور يكشف عن أغنية وزعها ونجحت بعد طرحها بـ15 عاما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الموزع الموسيقى طارق مدكور، ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365” فى لقاء خاص مع الصحفى عادل عبد الله، وقال مدكور خلال اللقاء إنه يهتم بأن الأغانى التي يوزعها تحقق النجاح والترند، بجانب اهتمامه الأكثر بأن يترك أغنية تعيش ويسمعها كل الأجيال،

وأكد طارق مدكور أن بعض الأغانى التى قدمها لم تحقق نجاحًا ملحوظًا وقت طرحها، لكنها حققت نجاحًا بعد 15 عامًا من طرحها وهى أغنية "الغربة" للمطرب إسماعيل البلبيسى.

قال الموزع طارق مدكور أيضًا خلال اللقاء: "أنا أسمع كل ألوان الغناء والموسيقى حتى أستطيع أن أواكب العصر الحالي، وأسمع أغانى المهرجانات، ومن الممكن أن أتعاون مع أحد من مؤدى أغانى المهرجانات ولكن يكون خلال الشكل والأسلوب الخاص بى".

وكشف طارق مدكور عن أنه لا يهوى الظهور في الميديا لأنه يرى أن عمله الأساسى دائمًا خلف الكاميرات والتعامل المباشر مع الفنانين وليس الجمهور، قائلاً: "أحب أعيش براحتى في الحياة بين الناس والتحرك بحرية وسط المجتمع خاصة أن الفنانين يعانون في الظهور بحرية وسط الجمهور".