بالصور- إليكم سعر حقيبة يد جويل ماردينيان الخيالي من Hermès

ميرنا وليد - بيروت - تألقت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج اللبنانية جويل ماردينيان بأخر إطلالاتها على الجمهور من خلال صور عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بإطلالة صيفية مميزة إرتدت فيها توب باللون الأبيض ذات أكمام قصيرة، مع تنورة قصيرة ، و تربطت شعرها إلى الخلف مع قبعة من القش على رأسها، و طبقت مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت جويل بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès، وصلسعرها إلى 17,910 دولار.

عادة ما تشارك خبيرة التجميل ومقدمة البرامج اللبنانية جويل ماردينيان الجمهور صوراً ومقاطع فيديو، توثق من خلالها حياتها اليومية.

وبالعودة إلى صفحتها، نجد أنها تظهر بأكثر من منشور، إلى جانب سيارتها أو وهي تقودها.

وتمتلك جويل سيارة حديثة للغاية من علامة رولز رويس التجارية، من اللون الفضي، ويبلغ سعرها 430 ألف دولار.

