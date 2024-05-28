"الحشاشين" يحصد جائزة الدانة كأفضل مسلسل عربي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مسلسل “الحشاشين” في حصد جائزة أفضل مسلسل عربي من جوائز الدانة للدراما الخليجية، وسلم الجائزة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وإخراج المخرج بيتر ميمي.

وكانت أكدت اللجنة المنظمة أن التنافس على نيل الجائزة في كل فئة من الفئات العشر يضم 3 أسماء مرشحة، وقع الاختيار عليها من أكثر من 70 مسلسلًا تلفزيونيًا متنوعًا تلقتها الجائزة منذ فتح باب الترشيح.



وأضافت اللجنة المنظمة أن المسلسلات المرشحة لجائزة "أفضل مسلسل عربي"، هي مسلسل "الزند" من سوريا، ومسلسل "الحشاشين" ومسلسل "تحت الوصاية" من مصر، فيما يتنافس على جائزة "أفضل مسلسل اجتماعي" كل من المسلسل الإماراتي "البوم"، ومسلسل "خيوط المعازيب"، ومسلسل "الشرار" من المملكة العربية السعودية، أما جائزة "أفضل مسلسل كوميدي" فيتنافس عليها كل من مسلسل "سكة سفر 3"، ومسلسل "سندس 2"، ومسلسل "كلاود كيتشن" من المملكة العربية السعودية.



ولفتت إلى أن جائزة "أفضل ممثل" يتنافس عليها كل من الفنان تركي اليوسف عن دوره في مسلسل "بعد غيابك عني"، والفنان عبد المحسن النمر عن دوره في مسلسل "خيوط المعازيب"، والفنان خالد صقر عن دوره في مسلسل "ثانوية النسيم"، أما جائزة "أفضل ممثلة" فيتنافس عليها كل من الفنانة شجون الهاجري عن دورها في مسلسل "غسيل"، والفنانة هيفاء حسين عن دورها في مسلسل "الجذوع"، والفنانة "هبة الحسين" عن دورها في مسلسل "كلاود كيتشن".

وأشارت اللجنة المنظمة أن جائزة أفضل "وجه صاعد" (ممثل شاب) يتنافس عليها كل من "أحمد النجار" عن دوره في مسلسل "من كثر حبي لك"، والفنان محمد عبد الخالق عن دوره في مسلسل "خيوط المعازيب"، والفنان "نايف البحر" عن دوره في مسلسل "ثانوية النسيم"، أما جائزة "أفضل صاعد" (ممثلة شابة) فتتنافس عليها كل من الفنانة دانة السالم عن دورها في مسلسل "خيوط المعازيب"، والفنانة "ريم سليمان" عن دورها في مسلسل "بيت القصيد"، والفنانة "ريم حمدان" عن دورها في مسلسل "طوق الحرير".



ولفتت إلى أن جائزة "أفضل نص درامي" يتنافس عليها كل من عماد الدين حكيم عن مسلسل "البوم"، ولمياء الزيادي عن مسلسل "الشرار"، وهناء عبدالله العمير مشرفة ورشة الكتابة لمسلسل "خيوط المعازيب"، أما جائزة "أفضل مخرج" فيتنافس عليها كل من أحمد الوسلاتي عن مسلسل "الشرار"، وعبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدالمحسن عن مسلسل "خيوط المعازيب"، أسعد الوسلاتي عن مسلسل "البوم".

واختتمت أن جائزة "أفضل موسيقى تصويرية" يتنافس عليها كل من الفنان محمد ناصف عن مسلسل "ثانوية النسيم"، والفنان سليم عرجون عن مسلسل "خيوط المعازيب"، والفنان أمين بوحافة عن مسلسل "الشرار".

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.