شكرا لقرائتكم خبر عن أوبريت "الدانة" الغنائى مزيج بين روح العصر وتراث الفن فى مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل افتتاح الدورة السادسة عشر لمهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون التي أقيمت أمس على مسرح البحرين الوطني، تقديم أوبريت غنائي بعنوان "الدانة"، تضن مجموعة من اللوحات التعبيرية والغنائية التي سرعان ما حظيت بتفاعل كبير من الحاضرين وتناقلها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي امتزجت بروح العصر وتراق الفن الخليجي ورموزه من الفنانين والنجوم، لإنعاش ذكراهم في وجدان الحاضرين.

وتميز الأوبريت بالاستعراضات الفنية وفق أحدث تقنيات العرض المسرحي "الهيلوجرام"، حيث شهد الأوبريت عرض مقاطع فنية ومشاهد لأعمال درامية خليجية وأعمال تراثية لا تزال حاضرة في الاذهان، ليظهر أمام المشاهدين عدد من نجوم ورواد الفن الخليجي الراحلين، ومنهم الفنان والمطرب علي بحر، والفنان عبد الحسين عبد الرضا، والفنان خالد سامي، والفنان عبد العزيز الجاسم، إلى جانب الفنان القدير سعد الفرج، والفنانة انتصار الشراح.

وتضمن الأوبريت عددًا من الفقرات الفنية التي عبرت عن التراث الفني في كل دولة من مجلس التعاون وثقافتها وأغانيها التي تحتل مكانًا في الذاكرة الوطنية، وجرى تقديمها في مقاطع غنائية وموسيقى تعبر عن روح كل دولة، ليبدو المشهد معبرًا عن الهوية الخليجية في إطارها الجامع.



أوبريت الدانة على مسرح البحري



أوبريت الدانة الغنائي