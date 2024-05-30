الجمعة.. خالد يوسف ضيف برنامج "بالخط العريض" لإيمان أبوطالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يحل المخرج الكبير خالد يوسف، ضيفا على برنامج بالخط العريض، للإعلامية إيمان أبوطالب، يوم الجمعة المقبل.

وخلال الحلقة يتحدث المخرج القدير عن أسباب خلافه مع النجمة هند صبري وأسباب هجومها عليه بعد فيلم "ويجا"

كما يكشف أسباب خلافه مع الفنان القدير محمود حميدة في مسلسل سره الباتع.

وخلال الحلقة أكد خالد يوسف أن عاطف الطيب أهم مخرج مصري بعد يوسف شاهين رغم ضعف "تكنيكه السينمائي"، إلا أنه امتلك 90% من أدوات المخرج العالمي.

وقال أن نهايات أفلامه هي أكثر ما يشغله عند تصوير أي عمل فني، معتبرا أن أكثر أفلامه نجاحا هي حين ميسرة ثم هي فوضى ودكان شحاتة، مؤكدا أنه لم يقدم أي عمل خيب ظن جمهوره.

واعتبر يوسف أن الفنانة غادة عبدالرازق أكثر موهبة واحترافية سمية الخشاب، ووصف الفنان الراحل نجيب الريحاني بأنه أحد الفنانين العالميين، وأهم فنان مر في تاريخ السينما لأنه أحد مؤسسي الفن السابع، موضحا أنه يختلف مع الزعيم عادل إمام بشأن تصريحاته حول نجيب الريحاني.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع يوم الجمعة الساعة الثامنة مساء، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.